BörsenWoche 443: Editorial Demokratie trumpft: Indiens Aktien überrunden China

Weltweit ist Autokratie auf dem Vormarsch. Die gute Nachricht: Demokratie lohnt sich noch. Das zeigt ein Blick auf die Aktienmärkte in Indien und China. Trotz all seiner Probleme bleibt Indien offen und demokratisch. Das mittlerweile bevölkerungsreichste Land der Welt geht dieses Jahr an die Wahlurnen. In China herrscht hingegen die eiserne Hand der Kommunistischen Partei. Seit der Machtübernahme Xi Jinpings erst recht. Indiens Offenheit unterstützt seinen Aktienmarkt. Der Trend zeigt dort steil nach oben (siehe Chart).