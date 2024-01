BörsenWoche 444: Editorial Neue Börsengänge: Endlich Vernunft

Die Euphorie, die vor drei Jahren an den Aktienmärkten herrschte und die Kurse einzelner Aktien in die Höhe trieb, wirkt rückblickend geradezu absurd. Der Batterieentwickler Quantumscape zog damals zwischenzeitlich in puncto Börsenwert mit BMW gleich, ohne Produkt oder Umsatz. Die Aktie des obskuren Medizintechnikers Signal Advance verhundertfachte sich, nachdem Tesla-Chef Elon Musk den Messengerdienst Signal empfahl – der mit der Aktie lediglich den Namen teilte.