BörsenWoche 445: Analyse Schnäppchenjagd am Luxusmarkt

Die Aktien des französischen Luxuskonglomerats LVMH und des italienischen Modespezialisten Moncler sind von ihren Allzeithochs ein gutes Stück entfernt. Kering, mit Marken wie Gucci, Saint Laurent und Bottega Veneta, liegt gar rund ein Drittel darunter. Das ist ein hoher Abschlag. Günstig sind die Papiere trotzdem nicht. Sie sind so gut wie nie günstig zu haben, außer in Extremphasen wie einer tiefen Wirtschaftskrise. Luxus hat eben seinen Preis – in der Boutique wie an der Börse. Wer nach Schnäppchen im Luxusmarkt sucht, wird trotzdem fündig: in Großbritannien.