BörsenWoche 445: Editorial Luxusaktien: Unglaubliche Renditen

Auch im Automobilsektor liegt die Rettung der Marge im Premiumbereich. BMW und Daimler sind an der Börse so viel wert wie VW. Das liegt daran, dass die beiden deutschen Premiumhersteller dank ihrer Preissetzungsmacht in guten Jahren zweistellige Nettomargen erreichen. VW kommt nur auf halb so hohe Werte. Die Mathematik des Massenmarkts ist grausam. Ist der Preis niedrig, kann nur noch ein riesiger Absatz als Multiplikator retten.