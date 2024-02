Börsenwoche 446: Editorial Ab in den Urlaub – Hotelaktien sind Renditekönige

Abschreckend an Hotelaktien wirkt das vermeintlich kapitalintensive Geschäft. Bau und Unterhalt von Immobilien kennen viele Fallstricke. Die großen Hotelunternehmen sind aber vielmehr Markengeber und Softwareanbieter. Marriott besitzt oder mietet die Gebäude von gerade einmal 51 der Hotels in seinem Portfolio. Ihr Anteil liegt bei einem halben Prozent. Hilton kommt hier ebenfalls auf 51 Hotels, ist also ähnlich schlank.