Börsenwoche 450: Analyse Prominente Dax-Aktienrückkäufe: Das bringen sie

In Deutschland dürfen Aktionäre einmal im Jahr die Hand aufhalten. Dann werden Gewinne verteilt. Hierzulande geschieht das meist in Form von Dividenden. Aber auch Aktienrückkäufe können sinnvoll sein. Vor allem, wenn sie zu einer günstigen Zeit stattfinden, die Aktien also nicht zu teuer sind – und wenn sie regelmäßig vorkommen.