Börsenwoche 450: Editorial Aktienrückkäufe: Besser als ihr Ruf

In den USA erreichen die Ausgaben für Aktienrückkäufe bombastische Ausmaße. Ungefähr eine Billion Dollar nehmen amerikanische Unternehmen mittlerweile jedes Jahr in die Hand, um eigene Aktien zurückzukaufen. Die Aktienrückkäufe haben damit ein Volumen erreicht, das umfangreicher ist als das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Auch in Relation zur US-Wirtschaft ist eine Billion Dollar eine stolze Summe. Die Aufwendungen für Rückkäufe entsprechen drei bis vier Prozent der US-amerikanischen Wirtschaftsleistung und liegen so hoch wie die Verteidigungsausgaben.