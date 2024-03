Börsenwoche 451: Editorial Chip-tastische Renditen

Über 50 Milliarden Dollar Nettogewinn dürfte Nvidia dank dieser Technologie im laufenden Geschäftsjahr erreichen. Dabei setzt das Unternehmen in seinen Halbleitern immer öfter auf Architekturen des britischen Chipdesigners Arm. Gefertigt werden Nvidias Chips bei TSMC in Taiwan, wo wiederum die einzigartigen Lithographiesysteme der holländischen ASML Verwendung finden. Alle vier verdienen extrem gut am Halbleitergeschäft.