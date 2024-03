Börsenwoche 452: Analyse Anlagechancen in Schwellenländern

Der brasilianische Rohrzucker- und Ethanol-Produzent dürfte nur wenigen Anlegern ein Begriff sein. Seine Aktie ist in New York gelistet, die Firma in Luxemburg angemeldet, das operative Geschäft wird in Brasilien und Argentinien gemacht. In Brasilien betreibt das eigentümergeführte Unternehmen eigene Anlagen. In Argentinien und in kleinerem Umfang in Uruguay besitzt Adecoagro Ackerflächen, auf denen unter anderem Weizen, Sojabohnen, Mais und Nüsse angebaut werden. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Rinderfarmen und verarbeitet Milch.