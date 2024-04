Börsenwoche 453: Editorial : Die Dax-Rekorde verdecken die ewige Mittelmäßigkeit

Der Dax steht zwar mehr als doppelt so hoch wie zur Jahrtausendwende, als die Euphorie um das aufkeimende Internet die Kurse anheizte. Die meisten Leitindizes werden allerdings exklusive Dividenden berechnet, und ohne Ausschüttungen kommt der Dax in den letzten 24 Jahren gerade einmal auf ein Plus von 19 Prozent. Zwar war die Teuerungsrate in diesem Zeitraum insgesamt recht niedrig, aber trotzdem noch mehr als doppelt so hoch. Dadurch sind Dax-Aktien inflationsbereinigt heute ein gutes Stück weniger wert als noch vor 24 Jahren.