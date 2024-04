Börsenwoche 455: Editorial Der US-Aktienmarkt hat kein Tech-Problem

Die Kluft bei der Anzahl der Indextitel fällt nämlich kaum ins Gewicht. Auch wenn nicht nur Indizes, sondern gesamte Aktienmärkte verglichen werden, schneiden die USA gut ab. Das UBS Global Investment Returns Yearbook findet in einem stichprobenartigen Vergleich sieben Länder, in denen die zehn wertvollsten Unternehmen ein mindestens doppelt so hohes Gewicht am nationalen Aktienmarkt haben wie in den USA: in Australien, Deutschland, Frankreich, Kanada, der Schweiz, Südkorea und Taiwan ist das der Fall. Viel eher als den USA könnte man also den meisten anderen Industrieländern ein schlechtes Zeugnis über die Ausgeglichenheit ihrer Aktienmärkte ausstellen.