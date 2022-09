BörsenWoche-Editorial An der Börse haben gute Zeiten für Schnäppchenjäger begonnen

Seit Jahresanfang aber steigen die Zinsen stark an. Nun wirken beide Hebel in die andere Richtung. Sie bremsen das operative Geschäft von Hypoport ein, weil der Immobilienmarkt einbricht. Und sie senken die Bewertung der Aktie an der Börse. Bis zur Schreckens-Adhoc am Freitag hatte der Aktienkurs gegenüber dem Hoch bereits 75 Prozent verloren. Am Freitag ging es noch mal kräftig runter: Fast 40 Prozent Minus standen zwischenzeitlich zu Buche. Ein extremer Abschlag.