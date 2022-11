BörsenWoche Editorial Der Tech-Boom an der Börse kommt so schnell nicht wieder

Gibt es nun also wieder eine Tech-Rally? Ich persönlich bin da eher pessimistisch. Sicher, die Kursrückgänge sind in vielen Fällen dramatisch, in machen möglicherweise überzogen. Immer wieder drehen über Gebühr abgestrafte Werte nach oben – dann aber auch azyklisch und aus eigener Kraft. Es gibt also durchaus Chancen.