BörsenWoche Editorial Ein Sparplan auf den Dax hat niemanden reich gemacht

Nach dem Aufschwung an den Aktienmärkten zum Jahresende sehen Statistiken zum passiven Investieren wieder gut aus. Auf Jahressicht mag der Dax gut zehn Prozent im Minus sein. Passive Anleger liegen dank breiter Streuung, zeitlicher Diversifikation bei Käufen und niedrigen Gebühren bei geringem Zeitaufwand dennoch satt im Plus. Zumindest, wenn sie einfach weiter investiert und keine hektischen Aktionen gemacht haben. Egal, ob auf fünf, zehn oder 20 Jahre betrachtet: Der Dax liegt ordentlich im Plus. Schön blöd also, wer Zeit und Mühe in aktive Geldanlage investiert, die letztlich gar nicht mehr abwirft? So leicht ist es nicht.