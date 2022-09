BörsenWoche Editorial Fallenden Kursen sehen wir gelassen entgegen

Die Inflation wuchert allerdings weiter in Europa. Und in den USA dürften nach dem Fed-Symposium vergangene Woche weitere starke Zinsschritte folgen. Einige EZB-Banker brachten deshalb im Vorfeld der kommenden Sitzung eine Anhebung um 0.75 Prozentpunkte ins Gespräch. Die EZB ist in einem Dilemma: Zu krasse Zinsschritte bergen schlimmstenfalls die Gefahr einer neuen Eurokrise, sollten überschuldete Staaten unter der höheren Zinslast zusammenbrechen.