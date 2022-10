BörsenWoche Editorial Fußball-Bonds sind nur noch was für echte Fans

Schlecht für einen wie Lars Windhorst. Der schillernde Investor wäre seinen vor Corona gekauften Zwei-Drittel-Anteil am „Big-City-Club“ Hertha BSC Berlin lieber gestern als heute los. Allerdings hat er mit 374 Millionen Euro einen Preis bezahlt, der einen verlustfreien Verkauf ungefähr so schwer macht wie einen Auswärtssieg von Energie Cottbus beim FC Bayern. In Unterzahl.