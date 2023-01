BörsenWoche Editorial Herr Lindner, bitte an den Soli denken!

So will der Gesetzgeber einen Ausgleich dafür schaffen, dass Kapitalanlage auch Kosten verursacht – etwa Depotgebühren oder Kosten für Informationen zur Geldanlage. Seit 2007 blieben deshalb 801 Euro pro Jahr steuerfrei; zuvor war es auch schon mal doppelt so viel ‧gewesen. Nun also steigt der Sparerpauschbetrag erstmals an. Gut so!