BörsenWoche Editorial Hört auf, die Aktienrente zu zerreden!

Immer wenn ich denke, wesentlich dümmer wird die Diskussion um die Aktienrente nicht mehr werden, belehrt mich der Kurznachrichtendienst Twitter eines Besseren. Da schrieb der FDP-Bundestagsabgeordnete Max Mordhorst vergangene Woche: „Bitte legt euer Geld in Aktien an statt es in staatlichen Systemen zu verzocken.“ Woraufhin der Journalist Thilo Jung („Jung & Naiv“) antwortete: „Welche Aktien, die ich heute kaufe, werden garantiert niemals fallen?“. Au weia.