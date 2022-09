BörsenWoche Editorial Hohe Zinsen: Gekommen, um zu bleiben

Zum anderen darf man bei der Betrachtung von temporären Extremwerten bei der Inflation nicht vergessen, dass für Anleiheinvestoren die Inflation über die gesamte Laufzeit entscheidend ist und nicht die einzelner Quartale oder Jahre. Sprich: Erwirtschaftet man in Jahr eins bei hoher Inflation einen realen Verlust, kann man das in den Jahren danach noch gut ausgleichen – sollte sich die Inflation wieder „normalisieren“, wovon ich trotz aller berechtigter aktueller Sorge ausgehe.



Aber selbst wenn sie das nicht tut und man real mit Anleihen im Minus landet: Garantierte zwei, drei Prozent nominales Plus muss man in so einem Umfeld auch mit anderen Anlageklassen erst einmal schaffen. Daher werden wir auch bei weiter steigenden Renditen hie und da nach vielversprechenden Anleihen für unser konservatives Depot Ausschau halten.