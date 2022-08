BörsenWoche Editorial Ist die Erholung im Dax nachhaltig?

Historische Daten bieten wertvolle Indizien für Anleger. Auch wenn sich Geschichte an der Börse nicht einfach so wiederholt, folgt die Börse letztlich nicht selten klassischen Mustern. Ginge es danach, würden die Aktienmärkte konjunkturelle Sorgen nach und nach einpreisen und ihren Tiefpunkt erreichen, sobald Daten die Rezession eindeutig belegen. Weil die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal noch wuchs, könnte es im September so weit sein. Mit einem durchschnittlichen Minus von 1,7 Prozent ist das übrigens der statistisch schwächste Monat für den Dax. Ein Rückblick auf Crashs im Dax zeigt auch, dass eine Baisse in der Regel erst endet, sobald der Markt mit einem extrem panischen Ausverkauf bereinigt wird – wie etwa im Corona-Crash 2020. Das ist bisher nicht passiert. Der Panikindikator V-Dax stieg dieses Jahr in der Spitze auf 43 Punkte – ein echter Ausverkauf wie in der Finanz- oder Eurokrise bringt Werte von über 50 Punkten aufs Barometer. Im Coronacrash waren es gar 80.