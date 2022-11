BörsenWoche Editorial Kann der Dax noch weiter steigen?

Auf Makroebene dreht sich weiterhin alles um Inflation und Zinswende. Die jüngsten Daten waren ein maßgeblicher Treiber für die Herbstrally – vieles spricht dafür, dass der Inflationsgipfel in Europa bald erreicht und in den USA sogar überschritten sein könnte. Zweistellige Teuerungsraten in Europa und knapp acht Prozent Preissteigerung in den USA sind immer noch problematisch. Dennoch ist zu erwarten, dass die kommenden Zinsschritte zumindest in den USA schwächer ausfallen und in größeren Abständen vorgenommen werden. Für die Märkte ist das ein starker Kurstreiber. Und selbst die jüngsten Quartalszahlen, von vielen Investoren nach den überraschend soliden Ergebnissen des zweiten Quartals mit Spannung erwartet, fielen erneut besser aus als vermutet.