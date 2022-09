BörsenWoche Editorial Keine Trendwende mit der EZB!

Es war lange überfällig: Die Europäische Zentralbank (EZB) bringt Schwung in die Zinswende. Notenbank-Chefin Christine Lagarde verkündete am Donnerstagnachmittag den bisher größten Zinsschritt in der Geschichte der EZB. Nach dem Anstieg um 0,75 Prozentpunkte liegt der Leitzins nun bei 1,25 Prozent. Weitere Schritte sollen folgen – mehr als zwei, weniger als fünf, sagt Lagarde. Ob das die große Wende bringt, ist allerdings fraglich. Um die Inflation geldpolitisch einzufangen, sollte der Leitzins die Inflationsrate überflügeln. Das scheint angesichts der Rekordverschuldung in der Euro-Zone kaum realisierbar. Die EZB muss aufpassen, besonders drastisch überschuldete Länder wie Italien oder Griechenland mit ihren Zinserhöhungen nicht in den Ruin zu treiben.