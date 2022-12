BörsenWoche Editorial So bekommen Sie Stabilität ins Depot

Übrig sind davon heute noch rund 50 Millionen Euro, der Kurs ist von 150 Euro auf 7,40 Euro je Aktie kollabiert − minus 95 Prozent. Ein Verlust, der an unserem spekulativen Depot glücklicherweise vorbeiging. Denn weil wir dort bei Aktien mit Stoppkursen arbeiten und diese regelmäßig nachziehen, fliegen allzu schlecht laufende Titel raus, bevor es zu einem solchen Komplettdesaster kommen kann. Im Fall von bet-at-home haben wir sogar schon früher die Reißleine gezogen und im Januar 2018 verkauft, bevor die Aktie durch den Stopp von damals 85 Euro gefallen wäre. Seinerzeit schrieben wir: „Das Geschäftsmodell ist in Gefahr. Dass Chef Franz Ömer zuletzt ein riesiges Aktienpaket verkauft hat, ist in dieser Situation ein fatales Signal“ (BöWo 141). So kamen wir zu 101 Euro aus der Nummer heraus, mit Miniverlust statt Totalausfall.