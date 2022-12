BörsenWoche Editorial So schlugen sich unsere Depots 2022

Was für ein Jahr liegt hinter uns! Die Notenbanken haben die Zinswende vollzogen, Elon Musk Twitter gekauft und eine große Kryptobörse ist in sich zusammengefallen. Über allem aber stand sicher der schreckliche Krieg in der Ukraine, der leider noch immer andauert. Es ist also, während in Europa weiter Krieg herrscht, ein großes Glück, dass ich mir hier weiterhin Gedanken über Geldanlagethemen machen darf – auch das kann man sich zum Jahresende durchaus einmal vor Augen führen.