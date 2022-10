BörsenWoche Editorial Warum Anleger ihren Blick weiterhin nach unten richten sollten

Auch die hohen Energiepreise werden für deutsche Unternehmen zur Zerreisprobe – nicht nur wegen der direkten Kosten. Es ist keineswegs sicher, dass es im Winter genügend Gas für alle gibt. Und Ausfalllösungen sind kostspielig. In energieintensiven Branchen lässt sich so kaum noch Geld verdienen. Ist mittelfristig kein Ausweg in Sicht, drohen schlimmstenfalls Standortverlagerungen – etwa in die USA, wo Energie vergleichsweise üppig vorhanden ist.