BörsenWoche Editorial Warum Anleger jetzt den Bondmarkt genau beobachten sollten

Angebot und Nachfrage am Bondmarkt driften wegen dieser Einflüsse immer weiter auseinander – die Liquidität sinkt. Während Kursverluste an den Aktienmärkten und der Konjunkturrückgang bis zur Rezession die Notenbanken kalt ließen, könnte das Chaos am Anleihemarkt den Zinsstraffungsprozess tatsächlich entschleunigen – zumindest kurzfristig. Kernaufgabe der Währungshüter ist schließlich, ein funktionierendes Finanzsystem zu gewährleisten. Ausreichende Liquidität an den Bondmärkten ist dafür genauso essenziell wie ein stabiles Preisniveau.