BörsenWoche Es gibt wieder Zinsen!

Es war ein Paukenschlag, als das Statistische Bundesamt in der vergangenen Woche die Schätzung für die Inflationsrate in Deutschland im März bekannt gab. Um sage und schreibe 7,3 Prozent seien die Verbraucherpreise im vergangenen Monat in die Höhe geschossen; der höchste Wert seit 40 Jahren. Ein Treiber der Teuerungsraten sind – klar – die hohen Energiekosten, die um 39,5 Prozent über Vorjahr liegen. Aber es sind eben längst nicht mehr nur Öl, Gas und Kohle, die sich rasant verteuern. Auch die Preise etwa für Lebensmittel legten wieder stark zu, um gut sechs Prozent.