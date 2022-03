BörsenWoche Politische Börsen haben doch lange Beine

Auch Fondsmanagerin Nadine Heemann, die mit Ihrem Team unter anderem für den gut 140 Millionen Euro schweren Mischfonds FU Multi Asset verantwortlich ist, hat Vorbehalte gegenüber Investments in Asien. Warum und wie sie sich stattdessen in der aktuellen Krise in ihrem Fonds, der zu den besten Mischfonds Deutschlands zählt, aufstellt, hat sie mir im Interview auf Seite 2 unseres Finanzbriefs verraten. Das Gespräch mit Nadine Heemann zum Hören gibt es diese Woche in unserem BörsenWoche-Podcast.