Crash am Anleihemarkt Welche Zinspapiere jetzt Chancen bieten

Die Kehrseite: Wertet der Euro bis zum Laufzeitende gegenüber dem Franken oder dem Dollar auf, fällt der Wert der Bonds in Euro geringer aus. Dass es irgendwann zu einer solchen Gegenbewegung kommt, ist realistisch. Denn der Euro-Crash läuft bereits lange und hat an Fahrt aufgenommen. Zwischenerholungen sind nach so einer Phase nichts ungewöhnliches. Dieses Risiko sollten Bondinvestoren kennen.



