Delivery Hero Dieser Abstieg ist eine Chance für den Dax

In Börsenliga zwei kann der Konzern nun darüber nachdenken, ob das in Zukunft so bleiben darf. Zeit genug dafür sollte da sein. Für die Rückkehr in den Dax bräuchte es schließlich zunächst zwei Jahre mit positivem Ebitda. Die prognostizieren Analysten für 2024 und 2025. Wie realistisch das ist, dieser Frage ist meine Kollegin Melanie Bergermann nachgegangen. Hier können Sie ihre große Analyse zu Delivery Hero lesen.