Edelmetall Trotz der Kursschwäche spricht weiterhin vieles für Gold

Zum anderen war die Staatsverschuldung seinerzeit viel niedriger, was die starken Zinserhöhungen erleichterte. Heute ist besonders in der Eurozone fraglich, ob die Notenbank den Leitzins stark genug anheben kann, um die Inflation einzudämmen. Solange die Zinsen unter der Inflationsrate dümpeln, wird in Bonds angelegtes Geld nach Abzug der Inflation an Wert verlieren und Gold attraktiv bleiben. Schwierig wird es erst, wenn auch die Realrenditen wieder in den positiven Bereich zurückkehren – was bald durchaus passieren könnte.