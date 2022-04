Erfolgreiche Geldanlage mit der BörsenWoche Warum die Quartalszahlen diesmal interessanter sind als sonst

Die Börse ist schon faszinierend: Millionen Investoren versuchen die wirtschaftliche Realität zu einem undefinierten Zeitpunkt in der Zukunft abzubilden. Alle haben unterschiedlich valide Informationen, ordnen sie verschieden ein, handeln nach unterschiedlichen Anlagezielen und Philosophien. Einer schaut auf Value, andere orientieren sich ausschließlich am Chart und Wagemutige kaufen für 140 Euro die Game-Stop-Aktie, obwohl die eher 14 Euro wert sein dürfte. Einfach, weil das in einem Internetforum so abgesprochen wurde. Und trotz allem ist der Markt letztlich ein Spiegel der zukünftigen realwirtschaftlichen Lage, oder zumindest der allgemeinen Erwartung. Es ist naturgemäß viel Spekulation dabei – wer mit seinen Investments richtig liegt, zeigt sich oft erst spät.