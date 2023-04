Geldanlage Mit diesen Aktien machen Sie Ihr Depot krisenfest

Zu den am besten gelaufenen Sektoren im US-Aktienindex S&P 500 im vergangenen Jahr gehören unter anderem Genussmittel. Auch in anderen Anlageregionen liefen entsprechende Aktien gut. Süchtige sind die wohl treuesten und langmütigsten Kunden, wenn es um Preissteigerungen geht. Getränkehersteller wie Berentzen aus dem Emsland oder die chinesische Brauerei Tsingtao Brewery kommen oft entsprechend gut durch schwierige Börsenphasen, so auch zuletzt.