Geldanlage Mit diesen Aktien machen Sie Ihr Depot krisenfest

Hoffnung macht auch der jüngste Wechsel in der Chefetage: Seit Frühjahr 2021 sitzt Vincent Warnery im Chefsessel. Möglicherweise kann der Franzose einen Kurswechsel in der Konzernpolitik herbeiführen. Denn Beiersdorf sitzt auf vier Milliarden Euro Cash. Das ist zunächst nichts Schlechtes, allerdings knausern die Hamburger bei der Dividende – und üben sich auch bei Übernahmen in hanseatischer Zurückhaltung. Eine der seltenen Ausnahmen war in jüngerer Zeit die Übernahme der US-Kosmetikmarke Chantecaille Beaute im Jahr 2021.