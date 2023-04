Geldanlage Mit diesen Aktien machen Sie Ihr Depot krisenfest

Der italienische Konzern Ariston ist in diesem Geschäft in einer vielversprechenden Position. Vergangenes Jahr stemmte der Mittelständler die größte Übernahme in der Firmengeschichte und kaufte den deutschen Wärmepumpen-Hersteller Wolf. Damit haben die Italiener ihren Fokus auf der begehrten Technologie weiter geschärft. Operativ läuft es ebenfalls rund. Wir haben die Aktie (ISIN: NL0015000N33) deshalb in BörsenWoche 403 ausführlich analysiert und in unser spekulatives Depot gebucht.