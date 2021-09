Grüne Investments „Bei Solar gibt es große Chancen“

Die Aktie ist also nicht im Portfolio. Was haben Sie stattdessen gekauft?

Unsere größte Position ist Waste Connections, ein US-Entsorgungs- und Recyclingspezialist. Weil China Müllimporte aus anderen Staaten blockiert hat, muss in den USA mehr recycelt werden. Die Nummer zwei im Fonds ist derzeit Qanta Services, ein amerikanischer Ingenieurdienstleister. Er baut und wartet Energienetze, die für die Umstellung auf erneuerbare Energien sehr wichtig sind. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass für jeden Dollar, der in Erneuerbare fließt, ein Dollar in die Netze investiert werden muss, um den Strom transportieren zu können. Eine andere große Position ist Crown Holdings, die Aluminiumbehälter für Lebensmittel herstellt. Aluminium lässt sich unendlich oft recyclen und kann so helfen, Plastikmüll zu reduzieren.