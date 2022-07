Gute Aussichten im Dax? Warum Analysten-Einschätzungen mit Vorsicht zu genießen sind

Die Prognosekraft ist gleich null. Vor dem Börsenabsturz im Herbst 2018 waren die Analysten grosso modo eher optimistisch, ebenso vor der aktuell andauernden Baisse. Okay, nach dem Corona-Crash haben sie ihre Voten tendenziell richtigerweise nach oben angepasst. Und vielleicht wird sich auch der Optimismus, der aktuell unter Dax-Analysten groß ist wie nie in den vergangenen fünf Jahren, im Nachhinein als begründet herausstellen. Wer weiß? Nur: Systematische, sinnvolle Schlüsse lassen sich daraus nicht ziehen. Ich jedenfalls würde lieber an den Weihnachtsmann glauben.