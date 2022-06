Harte Zinswende „Die Rezession wurde zu lange mit Zentralbankgeld vereitelt“

Besonders prekär ist die Situation in der Eurozone. Nachdem die EZB die Inflation lange Zeit fatal unterschätzte, steht nun die erste Zinserhöhung an. Doch die trifft auf eine rekordverschuldete Eurozone – die Verbindlichkeiten der Mitgliedsstaaten sind in etwa so hoch, wie ihre jährliche Wirtschaftsleistung. Investoren trauen der EZB ein konsequentes Gegensteuern daher nicht mehr zu. Am Tag der Ankündigung des Zinsschrittes ging der Euro auf Talfahrt – gewöhnlich sorgen solche Maßnahmen für steigende Kurse.