ManU, Juve, BVB WM-Auftakt: Das taugen Fußball-Investments

Ausnahme: Bei Hertha BSC gibt es, gemessen am Briefkurs der Börse Stuttgart, derzeit für ein knappes Jahr achteinhalb Prozent zu holen. Wer kauft, braucht gute Nerven: Der Hauptstadtklub hat die 375-Millionen-Euro-Infusion von Investor Lars Windhorst größtenteils verfeuert. Im vergangenen Jahr stand ein Minus von 80 Millionen Euro zu Buche, in etwa so viel wie in der Vorsaison. Auch für diese Saison rechnet das Management mit einem Verlust um 50 Millionen Euro.