ManU, Juve, BVB WM-Auftakt: Das taugen Fußball-Investments

Abhilfe schaffen sollte die Schaffung einer europäischen Super Liga. Hier war vorgesehen, dass einige Topklubs wie Real Madrid, Manchester United oder Juventus Turin in einem Ligasystem gegeneinander spielen, ohne Abstiegsrisiko. Denn das ist eins der Hauptprobleme vieler Klubs: Sie wollen sich für die Champions League qualifizieren, in der erkleckliche Einnahmen winken. Zwei Milliarden Euro an Prämien verteilt die Uefa in dieser Saison dort an die 32 Teilnehmer. Nur: Für die Qualifikation braucht es einen konkurrenzfähigen, also teuren Kader. Gelingt die Qualifikation nicht oder bleibt der Erfolg hinter den Erwartungen zurück, stehen hohen Fixkosten geringe Einnahmen gegenüber.