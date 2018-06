Eine Dividende will auch der zweite Gast des WirtschaftsWoche Clubs seinen Anlegern zahlen. Jürgen Pampel leitet die Geschicke des Batteriezellenfertigers Voltabox. Der ging im vergangenen Jahr an die Börse und erlöste damit netto gut 130 Millionen Euro. Voltabox stellt Batteriesysteme unter anderem für Gabelstapler oder Bergbaufahrzeuge her. In diesem Jahr will das schnell wachsende Unternehmen zum ersten Mal einen Nettogewinn ausweisen. Auf eine Ausschüttung müssen Anleger aber noch etwas warten, erklärte Pampel in Dortmund.