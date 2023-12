Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street setzt Zinsrally fort

Die Federal Reserve hielt bei ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr am Mittwoch die Füße still und fasst zur Freude der Börsianer für 2024 Zinssenkungen ins Auge. „Die Anleger sind ziemlich optimistisch, da die Notenbanker für das nächste Jahr drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt haben“, sagte Chris Zaccarelli, Chefanleger bei Independent Advisor Alliance.