Draghi-Nachfolgediskussion: Jens Weidmann bereit für EZB-Chefposten

„Es geht jetzt nicht mehr darum, auf die Krise zu reagieren, sondern die Geldpolitik wieder zurück in vertrauteres Terrain zu führen und die geldpolitische Strategie für die Zukunft abzustecken“, sagte Weidmann. So sollte die EZB aus seiner Sicht rasch die Entscheidung über eine Beendigung ihrer billionenschweren Anleihenkäufe treffen. „Ich prognostiziere keine EZB-Ratsentscheidungen, halte es aber für vernünftig, bald für Klarheit zu sorgen und ein Enddatum anzukündigen.“ Die nächsten Zinssitzungen der EZB sind am 14. Juni in Riga und am 26. Juli in Frankfurt.