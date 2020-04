Drittgrößter Versicherungsmarkt der Welt: China will Einstieg ausländischer Lebensversicherer erleichtern

Die Allianz hatte im November 2018 als erster Konzern die Lizenz für eine vollständig in ausländischem Besitz befindliche Versicherungsholding in China bekommen. Über die Allianz Insurance Holding mit Sitz in Shanghai will der Dax-Konzern sein Angebot in dem Land ausgebaut. Die Münchener sind schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Volksrepublik unterwegs und beschäftigen dort mehr als 2.000 Menschen. Auch die britischen Versicherer Prudential und Aviva wie auch die kanadische Sun Life Financial sind seit Jahrzehnten in China.