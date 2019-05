DWS: Deutsche Bank-Fondstochter will mehr „grüne“ Investments

BerlinDie Deutsche-Bank-Fondstochter DWS will nachhaltige Investitionen forcieren, bei denen Umwelt- und soziale Faktoren mit im Vordergrund stehen. „Ich glaube, das ist eines der spannendsten Themen der nächsten fünf Jahre“, sagte DWS-Chef Asoka Wöhrmann am Freitag in Berlin mit Blick auf den Bereich, der bei der DWS unter dem Kürzel ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) firmiert. „Ich glaube, dass sich in unserem Haus die Investmentprozesse dramatisch ändern werden. ESG wird ein Teil wie Kreditanalyse bei der Selektion von Assets.“