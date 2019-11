DWS: Deutsche-Bank-Tochter schafft Titel für Manager ab – keine Beförderungen für 2019

Bei der Deutschen-Bank-Tochter DWS werden Manager künftig keine Titel wie Vice President oder Managing Director mehr tragen. Das Führungsgremium der Fondsgesellschaft habe einstimmig beschlossen, „ab Mitte 2020 keine Corporate Title mehr in der DWS zu verwenden“, hieß es in einem Schreiben an die Mitarbeiter, das der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag.