DZ Bank mit Milliardengewinn: Deutschlands erfolgreichste Geschäftsbank

Der Vorsteuergewinn der DZ Bank ging im vergangenen Jahr zwar von 2,2 auf 1,8 Milliarden Euro zurück – in erster Linie wegen hoher Verluste in der Schiffsfinanzierung. Da viele andere Geschäftsbereiche zulegten, blieb nach Steuern jedoch immer noch ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro hängen – ein Ergebnis, von dem alle anderen großen Geschäftsbanken in Deutschland im vergangenen Jahr weit entfernt waren. Die Deutsche Bank machte einen Verlust von 497 Millionen Euro. Die Commerzbank kam auf einen Mini-Gewinn von 156 Millionen Euro.