E-Autohersteller: Elon Musk lässt auf Twitter über Verkauf von Tesla-Aktien abstimmen

Tesla-Chef Elon Musk hat auf Twitter seine Anhänger befragt, ob er zehn Prozent seiner Aktien an dem E-Autobauer verkaufen soll. „In letzter Zeit wird viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen“, schrieb Musk am Samstagabend. „Daher schlage ich vor, zehn Prozent meiner Tesla-Aktien zu verkaufen.“ Der Tweet enthielt eine Umfrage, die „Ja“ und „Nein“ als Antworten vorgab und auf 24 Stunden angesetzt war. „Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten, egal wie sie ausgeht“, schrieb Musk. Da er weder Bargehalt noch Boni erhalte, sei der Verkauf von Aktien der einzige Weg für ihn, steuerpflichtig zu werden.