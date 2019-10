E-Commerce: Amazon baut Angebot in Singapur aus

Zudem sollen kleine und mittlere Firmen über die Internetseite Amazon.sg künftig ihre Produkte Online-Käufern anbieten können. Vor gut zwei Jahren war Amazon in Singapur zunächst mit dem Fokus auf lokale Lebensmittel und Haushaltswaren sowie einem schnellen Lieferservice an den Start gegangen. Singapur wird von Konsumfirmen häufig als Testmarkt für größere Staaten in Südostasien gesehen.