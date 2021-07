E-Commerce Amazon entwickelt Lieferroboter in Finnland

Amazon siedelt in Finnland ein Entwicklungszentrum für seine „Scout“-Lieferroboter an, die eigenständig auf Gehwegen fahren sollen. Das zunächst gut zwei Dutzend Mitarbeiter starke Team in Helsinki solle unter anderem Software entwickeln, mit der die Fahrzeuge Hindernissen ausweichen, teilte der Online-Händler am Donnerstag mit.